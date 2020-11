macOS Big Sur kommt heute. Doch um wieviel Uhr wird Apple das Update für den Mac freischalten? Besonders beliebt ist bei Apple 19:00 Uhr (deutscher Zeit). Genau diese Uhrzeit zeichnet sich nun auch für die finale Freigabe von macOS Big Sur ab.

macOS Big Sur: 19:00 Uhr klingt wahrscheinlich

Am Dienstag Abend hatte Apple im Rahmen seines „One more thing“-Events bestätigt, dass der Startschuss für macOS Big Sur am heutigen Donnerstag (12. November 2020) fallen wird. Eine Uhrzeit nannte Apple jedoch nicht. Also, um wieviel Uhr erscheint macOS Big Sur?

Nicht nur Apple bereitet sich auf den Start von macOS Big Sur vor, auch Entwickler reichen aktuell verstärkt App-Updates ein, um von von Vorteilen von macOS Big Sur zu profitieren.

Die Kollegen von Macrumors haben ein paar Nachforschungen betrieben. Auf den meisten Apple Webseiten rund um den Globus ist die Rede vom 12. November (so auch bei uns in Deutschland). Auf der indischen Apple Webseite spricht Apple ebenso vom 12. November, während auf der thailändischen Webseite die Rede vom 13. November ist. Beide Länder sind bei den Zeitzonen um 90 Minuten getrennt. Dies wiederum spricht für eine Freigabe zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr.

Am wahrscheinlichsten scheint 19:00 Uhr zu sein, da sich Apple in der Vergangenheit regelmäßig für diese Uhrzeit entschieden hat. Auf die gleiche Art und Weise konnte übrigens auch die Freigabe von iOS 14 im September bestimmt werden.

Dies ist natürlich keine Garantie, dass macOS Big Sur heute Abend tatsächlich um bzw. gegen 19:00 Uhr freigegeben wird. Allerdings sollte man zu diesem Zeitpunkt die Augen aufhalten. Im Vorfeld können wir euch nur dringend empfehlen, dass ihr ein Backup eures Systems anfertigt.

Folgende Macs sind mit macOS Big Sur kompatibel