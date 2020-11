Im Juni hatte Apple erstmals angekündigt, den Mac auf eigene ARM-Prozessoren umzustellen. Entwickler arbeiten seitdem an Universal-Apps, die sowohl weiterhin auf der alten Intel-Plattform lauffähig, als auch mit den neuen Apple Silicon Macs kompatibel sind. Zu den Entwicklern gehört auch Microsoft, die nun eine erste Universal-Version von Office für Mac als Beta veröffentlichen.

Microsoft Office kommt für Apple Silicon Macs

Um Entwicklern den Umstieg auf Apple-Prozessoren zu erleichtern, startete Apple vergangenen Sommer das Universal App Quick Start Program, das Zugang zu Dokumentation, Foren-Support, Beta-Versionen von macOS Big Sur und Xcode 12 sowie die eingeschränkte Nutzung eines Developer Transition Kit (DTK) bietet. Bei dem DTK handelt es sich um ein Mac-Entwicklungssystem, das auf Apples A12Z Bionic System on a Chip (SoC) basiert. Somit konnten Entwickler bereits seit einigen Monaten Versionen ihrer Apps für den im neuen MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini integrierten M1-Chip fit machen.

Nachdem Apple nun die Einreichung der neuen Apps für den Mac App Store ermöglicht, stellt Microsoft eine erste Beta-Version seiner Office-Suite für die Apple Silicon Macs bereit. So gab Erik Schwiebert, Principal Software Engineer für Apple-Produkte in Microsofts Office-Abteilung, via Twitter bekannt, dass der Software-Entwickler am Mittwoch eine erste Beta-Version veröffentlicht. Die Version wird über den Beta-Kanal (ehemals „Insider Fast“) zur Verfügung gestellt.

And the Universal build is live on the Beta Channel! — Erik Schwiebert (@Schwieb) November 12, 2020

Wie Schwiebert anmerkt, gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für eine finale Version, die nativ auf den neuen Macs ausgeführt wird. Stattdessen sei die Beta-Ausgabe lediglich ein „erster Vorgeschmack für Kunden, um [die Software] auf Hardware zu testen, die sie möglicherweise diese Woche erwerben werden“.