Im Rahmen der Apple-Veranstaltung „One more thing.“ wurden die ersten Mac-Computer mit Apple M1-Chip vorgestellt. Experten sind sich einig, dass der neue SoC die Konkurrenz weit hinter sich lassen wird. In einem neuen Blog-Eintrag erklärt der Entwickler Parallels, was der M1 für die Virtualisierungs-Software Parallels Desktop bedeutet.

M1-kompatible Version von Parallels Desktop ist in Arbeit

Parallels ist begeistert von der Leistung, Energieeffizienz und den Virtualisierungs-Funktionen, die mit dem M1-Chip auf den Mac gebracht werden. Der Übergang zu der neuen Generation sollte dank der Rosetta-Technologie für die meisten Mac-Anwendungen reibungslos verlaufen. So funktioniert beispielsweise auch die Software Parallels Access, Parallels Toolbox und Parallels Client reibungslos, noch bevor Parallels sie als Universal Binaries neu erstellt hat.

Virtuelle Maschinen sind jedoch eine Ausnahme. Es ist wichtig zu beachten, dass derzeit verfügbare Versionen von Parallels Desktop für Mac keine virtuellen Maschinen auf Mac mit M1-Chip ausführen können. Die gute Nachricht ist jedoch: Eine neue Version von Parallels Desktop, die auf Mac mit M1-Chip ausgeführt werden kann, befindet sich bereits in aktiver Entwicklung.

Als Apple seine neue Technologie zum ersten Mal während der Keynote auf der WWDC am 22. Juni dieses Jahres angekündigt hatte, demonstrierte das Unternehmen bereits einen Prototyp von Parallels Desktop für Mac, auf dem eine virtuelle Maschine mit Linux fehlerfrei auf Apple Silicon lief.

Seit der WWDC hat Parallels mit einer neuen Version seiner Virtualisierungs-Software, die auf Mac mit M1-Chip läuft, große Fortschritte gemacht. Parallels Desktop wurde auf Universal Binary umgestellt und der Virtualisierungs-Code optimiert. Wie das Unternehmen versichert, sei die Version, die intern auf dem neuen MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini läuft, bereits sehr vielversprechend.

Auf eine öffentliche Version müssen wir uns jedoch noch etwas gedulden. Wer Interesse an der anstehenden Beta hat, kann sich bei Parallels für einen Newsletter anmelden. So schreibt das Unternehmen: