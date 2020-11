Vodafone war im letzten Jahr der erste deutsche Mobilfunkanbieter, der sein 5G-Netz startete. Nun gibt das Düsseldorfer Unternehmen einen Zwischenbericht zum 5G-Ausbau. Es heißt, dass der Ausbau schneller als geplant voranschreitet, und das 5G-Netz von Vodafone mittlerweile 10 Millionen erreicht.

Vodafone erhöht 5G-Ziele

Vodafone hat am heutigen Tag bekannt gegeben, dass das Unternehmen beim 5G-Ausbau schneller als geplant voranschreitet. Ursprünglich war geplant, dass man bis Ende dieses Jahres 10 Millionen Menschen in Deutschland erreicht. Anfang dieser Woche wurden zahlreiche weitere 5G Antennen aktiviert, so dass die Marke von 10 Millionen schon jetzt erreicht wurde. Bis Ende dieses Jahres lautet das neue Ziel, dass man 15 Millionen Menschen erreichen möchte. Bis Ende 2021 will der Digitalisierungskonzern 30 Millionen Menschen mit 5G erreichen – 10 Millionen Menschen mehr als bislang geplant.

Beim 5G-Ausbau in Deutschland setzt Vodafone an den meisten Standorten – vor allem in Städten – auf 5G-Frequenzen aus dem sogenannten Mid-Band (1,8 Gigahertz-Bereich) und an besonders hoch frequentierten Orten auf Frequenzen aus dem High-Band (3,5 Gigahertz). Eine Mobilfunk-Station, an der 5G im Mid-Band aktiviert wird, versorgt einen Umkreis von bis zu drei Kilometern mit der neuen Mobilfunk-Technik und bringt momentan Bandbreiten von bis zu 500 Megabit pro Sekunde – jeweils abhängig von der Zahl der Nutzer, die an diesem Ort auf das Netz zugreift. Ähnliche Geschwindigkeiten können an diesen Stationen jetzt auch mit LTE erreicht werden, weil Vodafone die Kapazitäten hier direkt für beide Netze spürbar erhöht. In den meisten Fällen bedeutet das: Doppelt so viel Bandbreite mit 5G und LTE als bislang mit LTE möglich war. Eine 5G-Station im High-Band kann bereits Geschwindigkeiten von bis 1.000 Megabit pro Sekunden erreichen, versorgt aber nur einen Umkreis von maximal einem Kilometer mit Netz.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Beide Frequenzbereiche (Mid-Band und High-Band) werden bereits von den meisten 5G-Smartphones, die auf dem Markt verfügbar sind, unterstützt. Zum Beispiel von den vier neuen iPhone 12 Modellen, die Apple kürzlich vorgestellt hat und die Vodafone-Kunden online und in den Shops kaufen können. Insgesamt sind bei Vodafone jetzt mehr als 20 5G-Smartphones erhältlich.