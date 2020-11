Mit der Freigabe der Beta 1 zu iOS 14.3 in der vergangenen Nacht erhalten eingetragene Entwickler nicht nur diverse Neuerungen mit an die Hand, die sie testen können. Die Vorabversion bietet auch neue Hinweise auf die sogenannten AirTags und AirPods Studio.

Im Code der iOS 14.3 Beta 1 ist ein Kopfhörer-Icon aufgetaucht, welches zu keinem aktuellen Apple- oder Beats-Kopfhörermodell passt. Das Icon hat tiefe ovale Ohrmuscheln und einen scheinbar gepolsterten Bügel. Es ähnelt Renderings, die angeblich die „AirPods Studio“ darstellen.

Das Kopfhörersymbol und die zugehörigen Symbole für einen Rucksack und einen Satz Gepäck befinden sich ebenfalls in iOS 14.3, was darauf hindeutet, dass alle Symbole möglicherweise mit den kommenden AirTags von Apple zusammenhängen. Gerüchten zufolge sollen die AirPods Studio ein Retro-Design mit austauschbaren Ohrmuscheln und Funktionen zur aktiven Geräuschunterdrückung haben. Es könnte zwei unterschiedliche Modelle geben, ein sportliches Modell aus leichteren Materialien und eins aus hochwertigen Materialien.

New Pairing video in the Find My app in iOS 14.3 beta 1 with the codename Hawkeye hints at Apple Tags support and new Apple over ear headphones. pic.twitter.com/oVdCLQcaWc

— Steve Moser (@SteveMoser) November 12, 2020