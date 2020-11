Apple nutzt den heutigen Freitag nicht nur, um neue Apple TV+ Inhalte bereit zu stellen, auf YouTube haben die Verantwortlichen auch zwei neue Trailer veröffentlich. So erhaltet ihr einen Vorgeschmack auf „Servant – Staffel 2“ und „Stillwater“.

Offizielle Trailer zu „Servant – Staffel 2“ und „Stillwater“ veröffentlicht

Seit knapp einem Monat wissen wir, dass die 2. Staffel zu Servant am 15. Januar 2021 exklusiv bei Apple TV+ anlaufen wird. Die Besetzung von „Servant“, darunter Lauren Ambrose („Six Feet Under“), Toby Kebbell („Kong: Skull Island“, „Fantastic Four“, „Black Mirror“), Nell Tiger Free („Game of Thrones“) und Rupert Grint („Harry Potter“ -Franchise, „Snatch“) ist auch bei der zweiten Staffel wieder komplett an Bord. Um was es sich im Detail in der 2. Staffel dreht ist bislang nicht bekannt. Es ist bislang nur überliefert, dass Leanne zum Brownstone zurückkehrt und ihre wahre Natur offenbart wird. Eine dunklere Zukunft für alle liegt vor vor uns.

Mit dem Trailer erhalten wir nun jetzt einen kurzen Einblick in die Fortsetzung.

Bis Stillwater auf Apple TV+ anläuft, müssen wir uns nicht mehr ganz so lange gedulden. Hier fällt der Startschuss am 04. Dezember. Basierend auf der Scholastic-Buchreihe zeigt „Stillwater“ die Geschwister Karl, Addy und Michael, die typische Kinder mit typischen Kinderherausforderungen sind – was bedeutet, dass sich manchmal selbst die kleinsten Dinge unüberwindbar anfühlen können. Zum Glück haben die drei Kinder mit Stillwater einen weisen Panda als Nachbarn.

Ab sofort steht der offizielle Trailer bereit.