Disney+ ging vor einem Jahr offiziell an den Start. Schnell zeigte sich, dass der Streaming-Service ein großer Erfolg werden sollte. Keine 6 Monate später konnte der Dienst bereits 50 Millionen zahlende Abonnenten verbuchen. Zum ersten Geburtstag sind die Zahlen noch beeindruckender. So meldete das Medienunternehmen, dass Disney+ aktuell 73,7 Millionen Abonnenten vorweisen kann.

Erwartungen übertroffen

Nach einem Beta-Test in den Niederlanden startete Disney+ am 12. November 2019 offiziell in den USA, Kanada und den Niederlanden. In mehreren Ländern, darunter Deutschland, Österreich, Spanien, Italien, Vereinigtes Königreich und der Schweiz, ist der Dienst seit dem 24. März 2020 verfügbar.

Disney erklärte schon früh, dass man große Ziele hat mit seinem Streaming-Dienst. So sah das selbst gesteckte Ziel eine Abonnentenzahl zwischen 60 und 90 Millionen bis Ende 2024 vor. Im Rahmen der Bekanntgabe der Ergebnisse des vierten Quartals gab Disney nun beeindruckende 73,7 Millionen zahlende Abonnenten an, womit das Unternehmen seine ursprünglichen Erwartungen bereits jetzt erreicht hat. Im Quartalsbericht gibt Bob Chapek, Chief Executive Officer von Disney, bekannt:

„Selbst mit den durch COVID-19 verursachten Unterbrechungen waren wir in der Lage, unsere Geschäfte effektiv zu führen und gleichzeitig mutige, bewusste Schritte zu unternehmen, um unser Unternehmen für ein größeres langfristiges Wachstum zu positionieren. Der besondere Lichtblick war unser Direktkundengeschäft, das für die Zukunft unseres Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist, und an diesem Jahrestag des Starts von Disney+ freuen wir uns, berichten zu können, dass der Dienst am Ende des vierten Quartals mehr als 73 Millionen zahlende Abonnenten hatte – und damit unsere Erwartungen bereits im ersten Jahr weit übertroffen hat“.

Disney+ meldete die Abonnentenzahlen zuletzt im August, als der Streaming-Dienst 57,5 Millionen Abonnenten hatte. Basierend auf diesen Zahlen hat Disney+ allein in den letzten drei Monaten 16,2 Millionen Abonnenten gewonnen.