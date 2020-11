iOS 14.3 und iPadOS 14.3 stehen in der Beta 1 für Entwickler zum Download bereit. In der Nacht zu heute hat Apple eine neue Beta-Version für Entwickler bereit gestellt, so dass diese sich mit einer neuen Vorabversion beschäftigen können.

iOS 14.3 & iPadOS 14.3

iOS 14.3 und iPadOS 14.3 sind da, zumindest in der Beta 1. Ab sofort können sich Entwickler eine neue Beta von den Apple Servern herunterladen und auf ihrem iPhone und iPad installieren. Mittlerweile werden auch die ersten Neuerungen bekannt, die die kommenden Updates mit sich bringen.

Das ist neu

Im Rahmen der iPhone (12) Keynote hatte Apple bereits den Support für Apple ProRAW angekündigt. Apple ProRAW kombiniert Apples Multiframe-Bildverarbeitung und rechnergestützte Fotografie mit der Vielseitigkeit eines RAW-Formats. Nutzer haben somit die volle kreative Kontrolle über Farbe, Detail und Dynamikbereich – nativ auf dem iPhone oder mit anderen professionellen Bildbearbeitungs-Apps. Genau diese Neuerung ist in der ersten Beta zu IOS 14.3 an Bord und kann in den Kamera-Einstellungen für das iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max aktiviert werden.

Die Health-App erhält mit iOS 14.3 eine neue Rubrik, in de Frauen hinterlegen können, dass sie Schwanger sit.

Passend zum Verkaufsstart der PlayStation 5 in der kommenden Woche wird iOS 14.3 auch den neuen PlayStation DualSense Wireless Controller sowie den Luna Controller für Amazon Gaming Service unterstützen.

Weitere Neuerungen

App Clips können gestartet werden, in dem App Clip Codes mit der Kamera gescannt werden

können gestartet werden, in dem App Clip Codes mit der Kamera gescannt werden Ecosia steht als weitere Standardsuchmaschine neben Google, Yahoo, Bing und DuckDuckGo zur Auswahl

neben Google, Yahoo, Bing und DuckDuckGo zur Auswahl Die Home-App bietet neue Benachrichtigungen, wenn für ein Zubehör ein Update vorliegt

bietet neue Benachrichtigungen, wenn für ein Zubehör ein Update vorliegt neue Cardio Fitness Funktion für die Apple Watch

für die Apple Watch Wetter-App : Gesundheitsempfehlungen für die Luftqualität werden auf bestimmten Luftqualitätsniveaus in den USA, Großbritannien, Deutschland, Indien und Mexiko bereitgestellt, wobei die Luftqualitätsdaten von Breezometer bereitgestellt werden. Luftqualitätsdaten sind jetzt auch in China verfügbar.

: Gesundheitsempfehlungen für die Luftqualität werden auf bestimmten Luftqualitätsniveaus in den USA, Großbritannien, Deutschland, Indien und Mexiko bereitgestellt, wobei die Luftqualitätsdaten von Breezometer bereitgestellt werden. Luftqualitätsdaten sind jetzt auch in China verfügbar. Icon für AirPods-Studio aufgetaucht

aufgetaucht „Wo ist?“-App: Hinweise auf Airtags und Support für Smart Trecker von Drittanbietern

Update: Die Beta 1 steht auch für watchOS 7.2 und tvOS 14.3 zum Download bereit.