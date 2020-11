Seit letzter Nacht haben eingetragene Entwickler die Möglichkeit, sich die Beta 1 zu iOS 14.3 und iPadOS 14.3 von den Apple Servern herunterzuladen und zu installieren. Auf einen Großteil der Neuerungen haben wir euch bereits aufmerksam gemacht, auf eine Neuerung möchten wir explizit eingehen. Es geht um die sogenannten AirTags.

Die Kollegen von 9to5Mac haben den Programmcode von iOS 14.3 „durchforstet“ und ein paar interessante Entdeckungen gemacht. Apple bereitet sich nach wie vor auf die AirTags vor und hat in iOS 14.3 neue Videos und Fotos implementiert, die den Nutzer durch den AirTags Setup-Prozess führen. Einige dieser Fotos und Videos zeigten sich bereits Anfang dieses Jahres in einer internen iOS 14 Beta-Version.

iOS 14.3 beinhaltet in der „Wo ist?“-App eine bislang versteckte Rubrik mit dem Codenamen „Hawkeye“. Diese ist nicht nur für die AirTags, sondern auch für Smart Tracker von Drittanbietern (z.B. Tile) gedacht.

Die Wo ist?-App führt Benutzer dazu, ihre Tracking-Tags einzurichten und sie dann in Taschen, Koffer, Schlüsselanhänger und andere Objekte zu legen, um sie dann über das Wo ist?-Netzwerk zu verfolgen. Der Code bestätigt, dass AirTags und anderes in der Find My-App registriertes Zubehör auch offline über eine Bluetooth-Verbindung verfolgt werden kann, so wie es Apple bereits mit iPhone, iPad und anderen Geräten macht.

New Pairing video in the Find My app in iOS 14.3 beta 1 with the codename Hawkeye hints at Apple Tags support and new Apple over ear headphones. pic.twitter.com/oVdCLQcaWc

— Steve Moser (@SteveMoser) November 12, 2020