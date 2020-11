Apple hat am vergangenen Dienstag ein neues MacBook Air, ein MacBook Pro und einen Mac mini vorgestellt, die die erste Generation von Apple Silicon Macs bilden. Nun melden sich einige große Hollywood-Namen, die von Apples neuem Mac-Lineup und dem M1 Custom-Chip begeistert sind.

Der neue Mac mini in der Filmbranche

Apple hat am Dienstag den M1 angekündigt, den leistungsstärksten Apple Chip aller Zeiten und den ersten Chip, der speziell für den Mac entwickelt wurde. Als System on a Chip (SoC) vereint der M1 mehrere leistungsstarke Technologien auf einem einzigen Chip.

Während Chip-Experten bereits erwarten, dass Apple mit dem M1 ein ganz großer Wurf gelungen ist, stimmt Hollywood zu. So erklärt beispielsweise Michael Cioni, dass Apple im Jahr 2013 in der Medien- und Unterhaltungsbranche noch heftig kritisiert wurde, da der damals veröffentlichte Mac Pro die Erwartungen der kreativen Profis nicht erfüllen konnte. Cioni ist Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences und Senior VP Innovation beim Technologieentwickler frame.io.

Cioni ist überzeugt, dass die Ankündigung der neuen Macs signalisiert, dass der Computerhersteller „sein Engagement wieder fortsetzt, die Bedürfnisse der heutigen kreativen Profis zu erfüllen“. Er weist darauf hin, dass Apples neue Mac-Generation „eine positive Nachricht für kreative Profis ist, die wir seit fast einem Jahrzehnt nicht mehr von Apple erhalten haben“.

Auch der Emmy-nominierte Filmcutter Harry B. Miller III ist begeistert und meint, dass insbesondere der neue Mac mini für die Schnittbranche „riesig sein könnte“:

„Der größte Teil der Schnittbranche besteht entweder aus alten „Käsereibe“- oder „Mülleimer“-Macs. Es scheint mir, dass der Mac mini mit diesem neuen Chip all diese alten Geräte leicht und ziemlich preiswert ersetzen könnte.“

Zu den Möglichkeiten des neuen Mac erläutert Miller, dass die beiden wichtigsten „Schmerzpunkte“ für die Cutter das Rendern von Effekten in einer Zeitleiste und die anschließende Komprimierung sowie Ausgabe des Videos für die Überprüfung durch den Kunden sind. „Das sind computerverarbeitungsintensive Aktionen. Wir müssen sehen, ob dieser neue M1-Chip dies beschleunigen kann. Das sollte er.“, erklärt der Film-Profi.