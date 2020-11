iPhone 12 und iPhone 12 Pro sind die ersten iPhone-Modelle, die 5G unterstützen. Bis 5G flächendeckend ausgebaut ist und die 5G-Chips optimiert sind, dauert es noch ein paar Tage. Schon jetzt geht der Blick bei den Smartphone-Herstellern, Mobilfunkanbietern etc. pp zumindest mit einem halben Auge in Richtung 6G.

Apple tritt 6G-Allianz bei

Die Alliance for Telecommunications Industry Solutions (ATIS) hat kürzlich in einer Meldung bestätigt, dass Apple der „Next G Alliance“ beigetreten ist. Dabei handelt es sich um eine Industriegruppe, die daran arbeitet, die Führungsrolle der nordamerikanischen Mobiltechnologie in 6G und darüber hinaus im nächsten Jahrzehnt auszubauen und gleichzeitig 5G zu verbessern.

Apple ist neben Charter, Cisco, Google, Hewlett-Packard, Intel, Keysight Technologies, LG, Mavenir, MITRE und VMware eins von elf neuen Gründungsmitglieder der Gruppe. Zuvor waren folgende Gründungsmitglieder an Bord: AT&T, Bell Canada, Ciena, Ericsson, Facebook, InterDigital, JMA Wireless, Microsoft, Nokia, Qualcomm Technologies Inc., Samsung, T-Mobile, TELUS, Telnyx, UScellular und Verizon.

In der Ankündigung heißt es

Die Next G Alliance wurde entwickelt, um die Grundlage für einen lebendigen Markt für nordamerikanische Innovationen in zukünftigen Generationen mobiler Technologie zu schaffen. Sie ist nach ihrem Hauptziel benannt: die Vorrangstellung Nordamerikas im 5G-Evolutionspfad und in der 6G-Entwicklung zu etablieren. Ihre Arbeit wird den gesamten Lebenszyklus von Forschung und Entwicklung, Herstellung, Standardisierung und Marktreife umfassen.

Die Next G Alliance gibt bekannt, dass sie am Montag, dem 16. November, ihr erstes Treffen für Mitglieder abhalten wird, um die übergeordnete Richtung und Strategie der Initiative festzulegen.