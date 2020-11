Auch in diesem Jahr haben Besitzer einer Apple Watch zu Thanksgiving die Möglichkeit, einen besonderen Erfolg freizuschalten. Am 26. November wird in den USA Thanksgiving gefeiert und passend zu diesem Feiertag werden Apple Watch Besitzer eine Herausforderung auf ihrer Smartwatch vorfinden.

Thanksgiving-Challenge 2020

Die Apple Watch registriert die sportlichen Aktivitäten ihres Besitzers. Vor einer Sporteinheit kann ein Workout gestartet werden und schon zeigt euch die Uhr euren Puls, zurückgelegte Strecke, Kalorienverbrauch etc. an. Darüber hinaus haben Anwender die Möglichkeit, für absolvierte Trainings verschiedene Erfolge zu gewinnen.

Passend hierzu gibt es über das Jahr verteilt zu bestimmten Ereignissen besondere Herausforderungen. Und so motiviert Apple auch dieses Jahr zu Thanksgiving die Apple Watch Sportler zur Bewegung. Nutzer, die an Thanksgiving – in diesem Jahr am 26. November – einen Spaziergang-, ein Lauf- oder ein Rollstuhl-Workout über 5 Kilometer absolvieren, erhalten eine Medaille sowie Sticker, die sie über die Nachrichten-App nutzen können. Apple schreibt:

„Lasst uns am 26. November alle ehren, die uns in diesem Jahr inspiriert und in Schwung gehalten haben. Verdient euch diese Auszeichnung, indem ihr ein Spaziergang-, Lauf- oder Rollstuhltraining von mindestens 5 Kilometern (3,1 Meilen) absolviert. Verwendet die Workout-App oder jede andere App, die Workouts für Health anbietet.“

Bisher ist noch nicht bekannt, ob wir auch an der Thanksgiving-Challenge teilnehmen können, denn das Erntedankfest ist hierzulande immer Anfang Oktober (4. Oktober 2020). Apple Watch Nutzer sollen vor Thanksgiving jedoch über die bevorstehende Herausforderung auf ihren Geräten informiert werden.