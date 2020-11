Hält Apple zu Weihnachten noch eine Überraschung bereit? Es scheint, als sei das Apple Jahr 2020 noch nicht ganz vorbei, so kann man zumindest den jüngsten Leak von @L0vetodream interpretieren.

Leaker: Apple hält noch eine Überraschung zu Weihnachten bereit

Zweifelsfrei hat sich Twitter-Nutzer @L0vetodream in den letzten Monaten zu einem der besten Apple Leaker gemausert. Mit erstaunlich hoher Präzision hat er dabei das ein oder andere Apple Produkt im Vorfeld angekündigt. Bei seinen Tweets setzt er dabei regelmäßig auf kryptische Aussagen, so auch in diesem Fall.

In einem ersten Tweet heißt es „Du wirst eine Weihnachts-Überraschung von Apple erhalten (PS: Winter-exklusiv, Gut für den Winter).“ In einem weiteren Tweet sagt er „Eigentlich bin ich im Ruhezustand. Ich habe nicht erwähnt, was genau das „Weihnachtsgeschenk“ ist und wann es vorgestellt wird. Dies ist nur ein Spiel, ein Rätselspiel, das einige von euch gerne spielen. Also nimm es sportlich, bleib ruhig und sei glücklich, 2020 ist noch nicht zu Ende, also …

You’ll get a Christmas surprise from Apple(PS:Winter exclusive、good for winter) — 有没有搞措 (@L0vetodream) November 14, 2020

Was könnte der Leaker mit diesen kryptischen Aussagen meinen? Hat Apple für 2020 noch nicht alle Produktneuheiten angekündigt? Ein heißer Herbst (neue iPads, neue Apple Watches, neue iPhones und neue Macs) liegt bereits hinter uns. Was könnte Apple noch in petto halten? Wie wäre es mit den AirTags? Oder den AirPods Studio? Präsentiert Apple noch ein neues AppleTV? Oder gibt es schlicht neues Zubehör? Was meint ihr?