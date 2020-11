Apple hat ein neues „Shot on iPhone“-Video veröffentlicht, welches auf den Namen „Everyday Experiments. Get creative at home.“ hört. Mit diesem mochte euch Apple die Videoqualität des iPhone 12 veranschaulichen und gleichzeitig eure Kreativität anregen.

Bereits Ende Oktober hatte Apple ein „experimentelles“ Video veröffentlicht, um die Fähigkeiten der iPhone 12 Pro Kamera zu demonstrieren. Am heutigen Sonntag setzt Apple seine Experimente fort.

Mit dem neuen Video „Shot on iPhone 12 — Everyday Experiments. Get creative at home.“ zeigt Apple zunächst wassergefüllte Luftballons, sich bewegende Flüssigkeit, eiskaltes Eis am Stiel und vieles mehr. Anschließend bietet das Video ein Tutorial, wie iPhone-Nutzer ihre Kamera einsetzen können, um schöne Aufnahmen von Gegenständen zu erstellen, die man in den eigenen vier Wänden findet.

Unter anderem werden dabei Slo-Mo-Aufnahmen von Wasserballons angefertigt, Öl und Wasser zu einer bunten Mischung kombiniert und Nachtaufnahmen mit Leuchstäben gefertigt. Auch iMovie wird kurz thematisiert.

Apple möchtet euch animieren, kreativ zu sein und einfach Experimente selbst auszuprobieren. Dabei sollen einfach Gegenstände, die man daheim findet, als Inspiration dienen.

Apple hat in den letzten Jahren verschiedene Videos mit „Experiemten“ veröffentlicht, um die Leistungsfähigkeit der iPhone Kamera zu demonstrieren. Dieses Video ist jedoch das erste, das ein Tutorial enthält, mit dem Benutzer die Effekte zu Hause nachbilden können.