Anker bietet über seine Tochter-Firma Nebula bereits verschiedene Beamer an. Am heutigen tag stellt der Hersteller eine neue Beamer-Serie vor und präsentiert den Nebula Solar und Nebula Solar Portable. Besonders spannend klingt der Nebula Solar Portable, der einen Akku mit an Bord hat und eine Video-Spielzeit von bis zu 3 Stunden bietet, ohne an das Stromnetz angeschlossen zu werden.

Anker präsentiert Nebula Solar und Nebula Solar Portable

Nebula Solar ist der neueste kompakte Beamer, den Nebula in den Bereich der Heimkino-Beamer bringt. Das Gerät wiegt nur soviel wie ein Laptop, Nebula Solar liefert eine hervorragende Projektion mit 400 ANSI Lumen Helligkeit und eine Auflösung von 1080p. Dank smarter Autofokus- und HDR 10 Technologie, verschärft sich die Bildqualität automatisch und wird die Wirkung der Farbdarstellung lebhafter sein.

Nebula Solar ist darüberhinaus mit 2x 3W Lautsprechern und Dolby Digital Plus ausgestattet, damit man „echten“ Kinosound genießen kann! Das Gerät läuft mit Android TV 9. So stehen euch über 5.000 Apps wie YouTube, Hulu, Twitch und vielen andere zur Auswahl. Zudem könnt ihr vom Smartphone aus auf den Beamer streamen.

Spezifikationen

Displaytechnologie: 0.23DMD mit 1080p DLP

Länge: 192,25 mm | Breite: 192 mm | Höhe: 58,65 mm | Gewicht: 1,1 kg

Trapezkorrektur: Automatisch (vertikal ±40°), manuell (horizontal ±40°, quadrilateral ±40° )

Integrierter Ständer: je nach Wunsch um bis zu 13 Grad Projektionswinkel angepasst

App: Nebula Connect für Android & iOS

HDMI: HDMI 2.0 bis zu 4K Eingang

USB-A: Für USB-Stick

DC-Anschluss: Für Aufladung (nur mit Nebula Solar)

Andere Konnektivität: kabellos durch Airplay, Miracast oder Bluetooth

Google Assistant: Unterstützt

Chromecast: Unterstützt

Arbeitsmodi: Projektor-Modus, Bluetooth-Lautsprecher-Modus

Typ-C: Power Delivery Aufladung (nur mit Nebula Solar Portable)

Akku: 20,000mAh / 3.7v (nur mit Nebula Solar Portable)

Video-Spielzeit: 3 Stunden (nur mit Nebula Solar Portable)

Ladezeit: 3 Stunden mit Stromzufuhr 20V-3.25A (nur mit Nebula Solar Portable)

Der größte Unterschied zwischen dem Nebula Solar und Nebula Solar Portable liegt im integrierten Akku. Der Nebula Solar Portable muss somit nicht zwingend ans Stromnetz angeschlossen werden.

Nebula Solar kann ab sofort zum Preis von 549,99 Euro bei Amazon bestellt werden. Die Akku-Version Nebula Solar Portable wird voraussichtlich ab der kommenden Wochen für 649,99 Euro verfügbar sein.