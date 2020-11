Apple hat festgestellt, dass es Probleme zwischen Made für iPhone-Hörgeräten bei Verbindungen mit den iPhone 12 Modellen kommen kann, welches zu unerwarteten Geräuschen führen kann. Mit einem kommenden iOS-Update wird Apple das Update beseitigen.

Tonprobleme bei Hörgeräten mit dem iPhone 12 werden mit iOS-Update behoben

Solltet ihr ein Made for iPhone-Hörgerät nutzen, so kann es in Kombination mit dem iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max zu Problemen bei der Ton Qualität kommen.

Folgende Probleme können auftreten:

Laute Störgeräusche

Unterbrochene oder sporadische Audiowiedergabe

Verzerrte Audiowiedergabe

Mit einem Support Dokument bestätigt Apple die Tonprobleme und kündigt an, dass der Hersteller aus Cupertino die eine Korrektor mit einem zukünftigen iOS-Update bereitstellen wird. Zuvor sollten Anwender sicherstellen, dass sie die neueste iOS-Version installiert haben.