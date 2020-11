Im August dieses Jahres kündigte Apple drei neue Doku-Serien für Herbst 2020 an. Die ersten beiden Dokus „Tiny World“ und „Becoming You“ sind bereits auf Apple TV+ angelaufen. Als Nächstes steht „„Earth At Night In Color“ in den Startlöchern Den offiziellen Trailer gibt es nun zu bestaunen.

Apple TV+: Offizieller Trailer zu „Earth At Night In Color“ ist da

Ein paar wenige Tage müssen wir uns noch gedulden, bis Apple die neue Doku-Serie „Earth At Night In Color“ ins Rennen schickt. Der Startschuss fällt am 04. Dezember. Erzählt von Tom Hiddleston, verfolgt „Earth at Night in Color“ diverse Tiere bei Nacht mit „Kameras der nächsten Generation“, um „neue Einsichten und nie zuvor gesehene Verhaltensweisen zu enthüllen“. Die sechsteilige Serie wurde auf sechs Kontinenten gedreht, vom Polarkreis bis zu den afrikanischen Grasländern.

Die ersten Folgen von „Tiny World“ haben wir uns bereits angeguckt und sind von den Aufnahmen und der Aufnahmequalität ziemlich beeindruckt. Wenn „Earth At Night In Color“ nur annähernd an diese Qualität herankommt (der Trailer deutet dies zumindest schon einmal an), so freuen wir auf Anfang Dezember und den Start der Serie. Selbst wenn ihr nicht auf Tier-Dokus stehen solltet, so genießt zumindest einen Augenblick die beeindruckenden Aufnahmen.