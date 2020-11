Im Sommer dieses Jahres kündigte Apple drei neue Dokus für Apple TV+ an. Zunächst startet „Tiny World“, gefolgt von „Becoming You“ für ein paar Tagen. Um einen weiteren Einblick in die zuletzt genannte Doku-Serie zu geben, hat Apple nun das zugehörige „The Making Of“ veröffentlicht.

Apple veröffentlicht „The Making of“ zu „Becoming You“

„Becoming You“ ist da. Die neue Doku feierte vor wenigen Tagen ihre Premiere auf Apple TV+. Die von Oscar und Golden Globe-Gewinnerin Olivia Colman erzählte Serie wurde über zwei Jahre gedreht und erstreckt sich über den Globus mit 100 Kindern aus zehn Ländern von Nepal bis Japan und Borneo. Jede Folge bietet einen zum Nachdenken anregenden Blick auf die ganze Welt, wie Kinder aller Nationalitäten lernen, von der Geburt bis zum Alter von fünf Jahren zu denken, zu sprechen und sich zu bewegen. Zum Start werden die ersten sechs Episoden auf Apple TV+ zur Verfügung stehen. Jeweils freitags folgen neue Episoden.

Nun hat Apple ein 104 Sekunden langes „The Making Of“ zur neuen Doku-Serie veröffentlicht, die euch einen Einblick gibt, um was es sich bei der Serie dreht.