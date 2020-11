Noch keine Woche ist es her, dass Apple die neuen MacBook Air, MacBook Pro und den Mac mini mit Apple M1-Chip vorgestellt hat (hier im Apple Online Store). Am heutigen Tag feiern die Geräte ihren Verkaufsstart, werden ausgeliefert und sind in den Apple Stores vor Ort in begrenzter Stückzahl verfügbar.

Macs mit M1-Chip feiern Verkaufsstart

Noch am Abend der „One more thing“-Keynote liegen sich die neuen Macs mit M1-Chip über den Apple Online Store bestellen. Als offiziellen Verkaufsstart nannte Apple den heutigen Dienstag (17. November 2020).

Die ersten Rückmeldungen zeigen, dass MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini (jeweils mit Apple Silicon) am heutigen Tag durch den Paketboten übergeben werden. Dies gilt natürlich nur für Frühbesteller, die ihren neuen Mac vergangene Woche „zeitnah“ bestellt haben.

Darüberhinaus feiern die neuen Apple Silicon Macs auch ihren Verkaufsstart in den Apple Stores vor Ort. Auf der jeweiligen Produktseite des MacBook Air, MacBook Pro und Mac mini könnt ihr einsehen, ob eins der Modelle zur Abholung in einem Apple Store eurer Wahl bereit steht. Ein erster kurzer Test hat soeben gezeigt, dass die Geräte in den meisten Stores noch zur Verfügung stehen.

Wird man einen Blick in den Apple Online Store, so sind die Lieferzeiten der Geräte bereits angestiegen. So wird das neue MacBook Air derzeit mit einer Lieferung zwischen dem 03. und 10. Dezember angegeben.

Tipp: Bis zu 300 Euro spart ihr derzeit beim Kauf neuer Macs beim autorisierten Apple Händler MacTrade. Auch die neuen Macs mir M1-Chip profitieren von der Rabatt-Aktion im MacTrade Online Store.