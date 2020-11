Zahlende Apple TV+ Abonnenten erhalten eine erfreuliche E-Mail von Apple. So kündigt das Unternehmen an, dass diejenigen, die für ein Jahres- oder Monatsabonnement bezahlt haben, von November bis Januar 2021 die monatliche Abo-Gebühr erstattet bekommen.

Apple spendiert drei Monate Apple TV+

Apple Kunden, die sich für den kostenpflichtigen Dienst von Apple TV+ angemeldet haben, erhalten derzeit eine E-Mail, in der erklärt wird, dass sie den Gegenwert ihrer Abonnementgebühr für einen Zeitraum von drei Monaten zurückerhalten werden. Berechtigte Accounts, d. h. alle Apple TV+ Abonnenten, die für den Zugriff bezahlen, erhalten jeden Monat in diesem Zeitraum eine Store Gutschrift auf ihre Apple ID, die für andere Apple Dienste, den App Store oder ein zukünftiges Apple TV+ Abonnement verwendet werden kann.

Der Wert der Gutschrift beläuft sich in den Vereinigten Staaten auf 4,99 US-Dollar pro Monat (7,99 AUD pro Monat in Australien). In anderen Ländern werden die lokalen Kosten des monatlichen Apple TV+ Abonnements gutgeschrieben. Das heißt, wenn die Aktion in Deutschland startet, beläuft sich die Gutschrift bei uns auf 4,99 Euro im Monat.

Bereits im Oktober wurden Apple TV+ Abonnenten, die ab September 2019 durch den Kauf eines berechtigten Geräts kostenlosen Zugang zu dem Dienst haben, von Apple per E-Mail darüber informiert, dass die einjährige Testversion bis Februar 2021 verlängert wird. Apple sagte, dass die Testverlängerungen angeboten werden, damit Apple TV+ Abonnenten mehr Zeit haben, sich die neuesten Serien und Filme anzusehen. Mit der aktuellen Aktion will das Unternehmen nun den zahlenden Kunden ein vergleichbares Geschenk machen.