macOS Big Sur 11.1 Beta 1 steht als Download bereit. Vor wenigen Augenblicken hat Apple eine neue Beta-Version zu macOS Big Sur veröffentlicht. Hinter den Kulissen arbeitet man fieberhaft am ersten großen Update und ab sofort sind eingetragene Entwickler eingeladen, an dem Update mitzuwirken.

Beta 1 ist da: macOS Big Sur 11.1

Apple hat soeben die Beta 1 zu macOS Big Sur 11.1 auf den eigenen Servern platziert. Diese kann von eingetragenen Entwickler heruntergeladen und installiert werden. Das zugehörige Beta-Profil ist dabei zwingende Voraussetzung.

Knapp eine Woche ist es her, dass Apple die finale Version von macOS Big Sur veröffentlicht hat. Genau genommen war es macOS Big Sur 11.0.1. Nun steuert man langsam aber sicher auf das erste größere macOS Big Sur Update zu. Zum aktuellen Zeitpunkt ist allerdings noch nicht klar, welche Neuerungen das kommende Update mit sich bringen wird. Wir gehen davon aus, dass sich Apple in erster Linie um Bugfixes und Leistungsverbesserungen kümmert. Ob auch neue Funktionen mit an Bord sind, werden die kommenden Stunden zeigen.

Auch wenn wir uns noch am Beginn der Beta-Phase zu macOS Big Sur 11.1 befinden, können wir uns gut vorstellen, dass Apple die finale Version noch dieses Jahr bereit stellt. Erfreulicherweise läuft macO SBIg Sur 11.0.1 auf unseren Macs bereits recht gut. Ein paar Fehler gilt es allerdings noch auszuräumen. Blicken wir zum Abschluss noch kurz auf den Stand der Dinge bei den anderen Betriebssystem. Bei iOS 14.3, iPadOS 14.3, tvOS 14.3 und watchOS 7.2 sind wir jeweils bei der Beta angekommen.