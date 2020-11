Die Shazam-App erkennt beliebige Songs in wenigen Sekunden. In der Tat greifen wir regelmäßig zu Shazam, um mal eben schnell einen Song, der im Radio läuft, erkennen zu lassen. Das Ganze klappt ziemlich zuverlässig, schnell und unkompliziert. Dies ist vermutlich auch der Grund, warum die App auf mehr als 200 Millionen monatlich aktive Nutzer blickt.

Apple bestätigt: Shazam mit über 200 Millionen monatlich aktiven Nutzern

Shazam gehört seit mehreren Jahren zu Apple. Der Hersteller aus Cupertino vermeldet am heutigen Tag, dass das Unternehmen den Meilenstein von mehr als 200 Millionen aktiven Nutzern pro Monat erreicht hat. Gleichzeitig gibt Apple zur Feier eine Liste der 100 am häufigsten „shazamten“ Songs weltweit bekannt. Diese ist ab sofort exklusiv auf Apple Music als Chart-Playlist „Top 100 Shazams of All Time“ verfügbar. Das Ganze findet ihr hier apple.co/ShazamAllTime.

Begleitend dazu hat sich Oliver Schusser, Vizepräsident von Apple Music, Beats und Internationalem Inhalt wie folgt geäußert_

„Apple Music und Shazam bieten Musikfans auf der ganzen Welt ein nahtloses Erlebnis, von Shazams allgegenwärtiger Entdeckungsplattform bis hin zu beispiellosen Inhalten von Apple Music, globalen Live-Radiosendern und menschlicher Kuration. Wenn wir auf unsere lange gemeinsame Geschichte zurückblicken, können wir nur sehen, wie eng unsere Missionen waren: Musikliebhabern und -schöpfern überall das Beste nach Hause zu bringen.“

Mit der Freigabe von iOS 14.2 und iPadOS 14.2 hat Apple Shazam noch enger mit den jeweiligen Systemen verzahnt und iPhone und iPad einen Shazam-Buttom im Kontrollzentrum verliehen.