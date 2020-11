Die Deutsche Telekom präsentiert neue MagenaTV Tarife und Funktionen und würfelt damit das bisherige Portfolio ordentlich durcheinander. Ein Highlight ist dabei die Integration des großen deutschen Streaming-Dienstes TVNOW PREMIUM.

Telekom stellt neue MagentaTV Tarife und Funktionen vor

Die Deutsche Telekom und die Mediengruppe RTL intensivieren ihre Kooperation. MagentaTV Kunden erhalten damit Zugriff auf das mit aktuell 47.000 Programmstunden größte Inhaltepaket im deutschen Streamingmarkt – Serien, Filme und Shows auf Abruf, alle Sender der Mediengruppe RTL, inklusive der Pay-TV Sender.

Wer sich jetzt für MagentaTV entscheidet, kann sich auf folgende Leistungen und Komfortfunktionen besonders freuen:

Den Anfang einer Sendung verpasst? Kein Problem: die beliebte „Restart“-Funktion für viele Sendungen ist nun in allen Tarifen inklusive.

Erstmal testen oder Sorge vor langen Vertragslaufzeiten? Kein Problem: MagentaTV bietet nun maximale Flexibilität durch die Wahl einer 1 oder 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit.

Kein Festnetzanschluss von der Telekom? Kein Problem: Stick kaufen und los geht es. Ob mit dem MagentaTV Stick, dem FireTV Stick, per Web oder per App – MagentaTV steht allen, auch Kunden ohne Internetanschluss der Telekom, auf dem TV-Gerät zur Verfügung.

MagentaTV nicht nur zuhause, sondern auch unterwegs nutzen? Kein Problem: Das ist für alle Kunden der neuen Tarife MagentaTV Flex, Smart und Smart Flex kostenlos möglich. Die mobile Nutzung ist Bestandteil des Tarifs.

Jeder wie er will: keine Diskussionen in der Familie mehr, wer was schauen will. Auf fünf Geräten und bis zu drei parallelen Streams, zuhause und unterwegs – auf dem Fernseher, Tablet oder Smartphone, ganz bequem über die TV-App, den MagentaTV Stick oder den Media Receiver.

Schnelle Bedienung dank Sprachsteuerung? Kein Problem: Mit der neuen MagentaTV Box haben Sie die Sprachsteuerung schon in der Fernbedienung.





Neue Tarife im Überblick

MagentaTV Smart

50 Sender in HD

TVNOW PREMIUM

Nutzung von fünf Geräten und bis zu drei Streams parallel

Mobile Nutzung

50-Std.-Cloud-Speicher

Megathek: Serien und Filme kostenlos auf Abruf

Komfortfunktionen: Restart und Time-Shift

kann zu jeder MagentaZuhause Variante dazu gebucht werden

Preis: 9,75 Euro pro Monat (24 Monate Laufzeit)

MagentaTV Flex

50 Sender in HD

Nutzung von fünf Geräten und bis zu zwei Streams parallel

Mobile Nutzung

24-Std.-Cloud-Speicher

Megathek: Serien und Filme kostenlos auf Abruf

Komfortfunktionen: Restart und Time-Shift

ohne Telekom-Festnetzanschluss buchbar

Preis: 14,62 Euro pro Monat (monatlich kündbar)

MagentaTV Basic

20 Sender in HD

Megathek: Serien und Filme kostenlos auf Abruf

Komfortfunktionen: Restart, Time-Shift

zu allen MagentaZuhause Tarifen zubuchbar

Preis: 4,88 Euro

MagentaTV Box mit integrierter Mesh-WLAN Technologie

Ab dem 1. Dezember ist auch die neue MagentaTV Box erhältlich. Dank integrierter Mesh-WLAN-Technologie bietet sie beste WLAN-Qualität. Die MagentaTV Box kann einfach in jedem Raum in das bestehende WLAN-Netzwerk eingebunden werden. So erweitert sie das vorhandene WLAN-Netz dort, wo es gebraucht wird. Die MagentaTV Box ist für einmalig 341,17 Euro oder monatlich 6,78 Euro erhältlich. Der neue Zweitreceiver MagentaTV Box PLAY kostet einmalig 263,19 Euro oder monatlich 5,80 Euro.