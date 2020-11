Apple hat vor wenigen Augenblicken das sogenannte App Store Small Business Programm angekündigt. Dieses reduziert die App Store Provision für kleinere Unternehmen, die bis zu 1 Million Dollar pro Jahr verdienen, auf 15 Prozent.

Apple kündigt App Store Small Business Program an

Apple möchte mit dem „App Store Small Business Programm“ Innovationen beschleunigen und kleineren Unternehmen und unabhängigen Entwicklern helfen, ihr Geschäft mit der nächsten Generation bahnbrechender Apps im App Store voranzutreiben.

Apple betont, dass dieses Programm der überwiegenden Mehrheit der Entwickler zugute kommen, die digitale Waren und Services im App Store verkaufen, indem es ihnen eine reduzierte Provision auf kostenpflichtige Apps und In-App-Käufe gewährt. Entwickler können sich für das Programm und die reduzierte, 15-prozentige Provision qualifizieren, wenn sie im vorangegangenen Kalenderjahr bis zu 1 Million Dollar an Einnahmen erwirtschaftet haben.

Der Startschuss fällt am 01.01.2021. Dann liegen auch die Zahlen für das abgelaufene Jahr vor und Entwickler können direkt beurteilen, ob sie vom neuen App Store Small Business Program profitieren. Apps gewinnen an Bedeutung, da sich Unternehmen während der Pandemie an eine virtuelle Welt anpassen und viele kleine Unternehmen ihre digitale Präsenz eingeführt oder stark ausgebaut haben, um ihre Kunden und Communities weiterhin zu erreichen. Die reduzierte Provision des Programms bedeutet, dass kleinere Entwickler und aufstrebende Unternehmer mehr Ressourcen haben, um in ihr Geschäft zu investieren und im App Store Ökosystem zu wachsen.

Apple gibt umfassende Details Anfang Dezember bekannt. Die wesentlichen Teilnahmekriterien an dem Programm sind einfach und klar verständlich:

Entwickler, die bis zu 1 Million Dollar im Jahr 2020 mit allen ihren Apps verdient haben, sowie Entwickler, die neu im App Store sind, können sich für das Programm und die reduzierte Provision qualifizieren.

Wenn ein teilnehmender Entwickler die Schwelle von 1 Million US-Dollar überschreitet, gilt für den Rest des Jahres der Standardprovisionssatz.

Wenn das Geschäft des Entwicklers in einem zukünftigen Kalenderjahr unter die Grenze von 1 Million US-Dollar fällt, kann er sich im darauf folgenden Jahr erneut für die 15-prozentige Provision qualifizieren.

Apple schreibt

Der Standard-Provisionssatz des App Stores von 30 Prozent bleibt für Apps bestehen, die digitale Waren und Services verkaufen und mehr als 1 Million Dollar an Erlösen – definiert als die Einnahmen eines Entwicklers nach Abzug der Provision – erzielen. Anfang dieses Jahres ergab eine unabhängige Studie der Analysis Group, dass Apples Provisionsstruktur für den Vertrieb von Apps und als Spielplattform im marktüblichen Bereich liegt. Kleinere Unternehmer werden weiterhin von Apples beispielloser Suite an Entwicklerwerkzeugen profitieren — einschließlich Apps für die Entwicklung, Programmiersprachen, einer sicheren Zahlungsschnittstelle und mehr als 250.000 wichtigen Softwarebausteinen, so genannten APIs. Apple hat sich verpflichtet, Entwicklern die Werkzeuge an die Hand zu geben, mit denen sie ihre besten Ideen in Apps umsetzen können, die die Welt verändern. Werkzeuge wie HealthKit geben Ingenieuren sicheren Zugriff auf Gesundheitsdaten von Nutzern, ARKit ermöglicht es Entwicklern, neue Grenzen der erweiterten Realität zu erkunden und Core ML macht sich die Schnelligkeit und Intelligenz des maschinellen Lernens zunutze, um Entwicklern zu helfen, leistungsstarke Funktionen mit nur wenigen Codezeilen zu erstellen.

Der App Store ist in 175 Ländern und über 40 Sprachen verfügbar und unterstützt mehr als 180 lokale Zahlungsmethoden und 45 Währungen. Allein im Jahr 2019 ermöglichte das App Store Ökosystem weltweit Umsätze und Verkäufe im Wert von 519 Milliarden Dollar — wobei mehr als 85 Prozent ausschließlich an Drittentwickler und deren Unternehmen in allen Größenordnungen geflossen sind. Das neue App Store Small Business Program wird auf diesen Fortschritten aufbauen, um noch mehr digitalen Handel und Innovationen bei Apps zu ermöglichen, neue Arbeitsplätze zu schaffen und kleinen und unabhängigen Entwicklern dabei zu helfen, weiterhin großartige Software für Apple Nutzer zu entwickeln.