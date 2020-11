ChargePoint bietet das weltweit größte Netzwerk von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Nordamerika und Europa. Wie das Unternehmen bekannt gibt, unterstützt nun auch CarPlay den Dienst. Fahrer können direkt über das Infotainment-System auf die Informationen der ChargePoint-App zugreifen und sich somit über wichtige Daten des Netzwerks informieren.

ChargePoint für Apple CarPlay

ChargePoint gibt bekannt, dass das Unternehmen eine vollständige Integration mit Apples CarPlay-Infotainmentsystem anbietet. Das bedeutet, dass Nutzer Informationen zu den Ladestationen direkt in CarPlay sehen können, so dass sie Ladegeräte in der Nähe sehen, eine Ladesitzung starten, eine Wegbeschreibung zur nächsten Ladestation erhalten und vieles mehr.

Zur besseren Übersicht gibt es Filter, die die Stationen auf der Grundlage der Geschwindigkeit des Ladegeräts, der Kosten, der Verfügbarkeit und des Steckertyps sortieren. Die CarPlay-App bietet außerdem Zugriff auf eine Liste der bevorzugten Ladestellen und eine Option zur Aufnahme in die Warteliste, wenn die Stationen belegt sind. Bill Loewenthal, Senior Product Vice President bei ChargePoint erklärt:

„Der Wechsel zur Elektromobilität verändert das Fahrerlebnis, und die Integration von ChargePoint in CarPlay ist ein weiterer entscheidender Schritt in der bereits laufenden Entwicklung, die durch Software und verbesserte Konnektivität vorangetrieben wird. Durch die Integration wesentlicher Ladedaten direkt in das Infotainment-System des Fahrzeugs werden die Fahrer noch besser unterstützt und informiert als je zuvor. Durch die Möglichkeit, ihr Smartphone über CarPlay direkt mit dem Fahrzeug zu verbinden, haben die Fahrer jetzt Zugang zu den Informationen der ChargePoint-App direkt auf dem Fahrzeugdisplay. Die nahtlose Verbindung zwischen der App und dem Fahrzeug stellt den nächsten Schritt in der Art und Weise dar, wie Fahrer und Passagiere in Zukunft Mobilität erleben werden, die durch den weltweiten Wechsel zum Elektroantrieb beschleunigt wird.“

Um auf die neue ChargePoint-Funktionalität zugreifen zu können, benötigen Fahrzeugbesitzer ein auf iOS 14 oder höher aktualisiertes Gerät in einem CarPlay-Fahrzeug zusammen mit der ChargePoint-App.