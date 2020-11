Nicht nur Apple kooperiert seit vielen Jahren mit dem Globale Fund, um den Kampf gegen COVID-19 und HIV/AIDS zu unterstützen, auch Amazon ist seit einiger Zeit an Bord. Nun steht die limitierte (PRODUCT)RED Sonderedition des Echo bereit. Amazon selbst spricht von der (ECHO)RED Sonderedition.

Echo als (PRODUCT)RED erschienen

Das dritte Jahr in Folge kooperiert Amazon in Deutschland mit (RED) und gibt Kunden so die Möglichkeit, mit ihrem Kauf nicht nur ein Produkt zu erwerben, sondern auch zurückzugeben.

2020 handelt es sich beim limitierten (ECHO)RED um eine Sonderedition der neuesten Echo-Generation. Sie zeichnet sich durch ein neues, sphärisches Design, erstklassigen Klang und einen integrierten Smart Home Hub mit Unterstützung für ZigBee und Bluetooth Low Energy (BLE) aus. Von jedem verkauften (ECHO)RED spendet Amazon 10 Euro an Fund for the Global Fund, um den Kampf gegen COVID-19 und HIV/AIDS-Programme in der Region Subsahara-Afrika zu unterstützen.

Der Preis für den Echo als (PRODUCT)RED ist mit seinem 97,47 Euro übrigens identisch zum „normalen“ Echo-Lautsprecher.