Im Rahmen der iPhone 12 (Pro) Keynote hat Apple auch verschiedenes Zubehör für die neue iPhone-Familie präsentiert. Das Ganze wurde als MagSafe-Zubehör deklariert. Ein Großteil des MagSafe-Zubehörs lässt sich bereits kaufen, MagSafe Duo und die iPhone 12 (Pro) Lederhülle stehen noch aus. Beide Produkte erscheinen in Kürze. Im Vorfeld hat Apple nun die Ladeleistung des MagSafe Duo präzisiert.

Seit Kurzem führt Apple das MagSafe Duo Ladegerät im Apple Online Store. Nun hat der Hersteller die Ladeleistung des Duo-Ladegerätes präzisiert. Auf der US-Webseite des Unternehmens heißt es

Um eine Ladeleistung von 11W zu erreichen wird mindestens ein 20W USB-C Netzteil erforderlich. Möchtet ihr eure Geräte mit bis zu 14W aufladen, so benötigt ihr mindestens ein 27W USB-C Netzteil. Ein solches verkauft Apple selbst nicht. Stattdessen bietet Apple ein 30W USB-C Netzteil an. Es scheint, also ob die maximale Ladeleistung des MagSafe Duo bei 14W liegt. Das normale MagSafe Ladegerät kann mit bis zu 15W aufladen.

