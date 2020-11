Twitter hat mit Twitter Fleets eine neue Funktion für sein Kurznachrichten-Portal gestartet. Dabei handelt es sich um die Möglichkeit, zeitlich befristete Tweets abzusetzen.

Gänzlich neu sind zeitlich befristete bzw. sich selbst löschende Nachrichten nicht. Diese kennen wir von anderen sozialen Medien. Nun führt auch Twitter „flüchtige“ Nachrichten ein. Um den Menschen zu helfen, sich wohler zu fühlen, hat der Kurznachrichtendienst daran gearbeitet, dass die Menschen weniger Druck haben, über das Geschehen zu sprechen. Aus diesem Grund startet man Fleets, damit jeder auf neue Weise an den Gesprächen teilnehmen kann – mit seinen flüchtigen Gedanken.

That thing you didn’t Tweet but wanted to but didn’t but got so close but then were like nah.

We have a place for that now—Fleets!

Rolling out to everyone starting today. pic.twitter.com/auQAHXZMfH

— Twitter (@Twitter) November 17, 2020