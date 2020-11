Vodafone und DAZN haben bekannt gegeben, dass beide Unternehmen ihre Partnerschaft weiter ausbauen. Ab sofort können Kunden von Deutschlands größtem TV-Anbieter optional zu ihrem regulären TV-Paket ein neues und nur bei Vodafone erhältliches DAZN-Paket hinzubuchen.

Sportfans aufgepasst: Vodafone trifft DAZN

Vodafone Kabelfernsehen-Kunden können ab sofort ein neues und nur bei Vodafone erhältliches DAZN-Paket hinzubuchen. Dieses bietet neben dem Zugriff auf die DAZN-App auch Zugang zu den beiden linearen TV-Kanälen „DAZN 1“ und „DAZN 2“. Damit lassen sich nun Bundesliga und Champions League über Kabelfernsehen auf dem heimischen Fernseher genießen. Das genaue Programm orientiert sich an den beiden bereits seit einiger Zeit in tausenden Gastronomie-Betrieben in Deutschland und Österreich verfügbaren linearen Kanälen und kann jederzeit unter anderem über die EPG-Funktion des Empfangsgerätes abgerufen werden.

Das Angebot steht für alle GigaTV-Kunden (Cable, DSL/Net) sowie für alle Vodafone TV-Tarife in Verbindung mit einer Smartcard zur Verfügung. Dort, wo kein Kabelnetz verfügbar ist, können TV-Kunden die Übertragungen von DAZN über die GigaTV Net Box schauen.

Was kostet der Spaß? Der erste Testmonat ist kostenlos. anach fallen 9,99 Euro statt 11,99 Euro pro Monat an. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt zwölf Monate. Die Verbreitung der beiden linearen DAZN TV-Sender im Kabelnetz ist aktuell noch nicht für Kunden in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg verfügbar. Allerdings können Kunden in diesen Gebieten, die Sender über die DAZN-App auf der GigaTV Net Box empfangen.