Nachdem Apple im Laufe dieser Woche die Beta 2 zu iOS 14.3 und watchOS 7.2 veröffentlicht hat, kristallisiert sich heraus, dass Apple Fitness+ sehr wahrscheinlich mit den beiden kommenden Updates starten wird.

Apple Fitness+ startet vermutlich mit iOS 14.3 und watchOS 7.2

Apple hat zum Start von Apple One noch einmal bekräftigt, dass Apple Fitness+ noch im Laufe dieses Jahres an den Start gehen wird. Wie es scheint, wird dies mit der finalen Freigabe von iOS 14.3 und watchOS 7.2 der Fall ein. Damit dürfte auch geklärt sein, dass Apple die Updates noch dieses Jahr veröffentlicht.

Die Beta 2 zu watchOS 7.2 bringt einen neuen Willkommensbildschirm mit, mit dem Apple Fitness+ als eine der Neuerungen aufgeführt wird. In der Beta 1 zu iOS 14.3 gab es ebenfalls Hinweise auf Fitness+ in der Privatsphäre-Einstellungen. In der Beta 2 fehlen diese hingegen.

Apple Fitness+ wurde gemeinsam mit der Apple Watch 6 und Apple Watch SE angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Fitness-Abo, welches monatlich mit 9,99 Dollar zu buche schlägt. Gleichzeitig ist Apple Fitness+ in Apple One Premier enthalten. Sowohl Fitness+ und Apple One Premier stehen aktuell nicht in Deutschland zur Verfügung.

Apple Fitness+ ist das erste für die Apple Watch entwickelte Fitnesserlebnis. Der Service verwendet Messwerte der Apple Watch, die dem Nutzer direkt auf dem Bildschirm von iPhone, iPad oder Apple TV angezeigt werden, auf intelligente Weise und bietet so ein einzigartiges personalisiertes Trainingserlebnis. Jeder, vom Anfänger bis zum Fitness-Enthusiasten, kann auf Workouts wie im Fitnessstudio zugreifen, die von inspirierenden Weltklasse-Trainern durchgeführt und durch motivierende Musik renommierter Künstler begleitet werden.

(viam Macrumors)