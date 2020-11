Mit Intercom bietet Apple seit Kurzem eine Funktion an, mit der Familienmitglieder schnell und einfach untereinander kommunizieren können. Das Ganze funktioniert aktuell mit dem HomePod (mini), iPhone, iPad, Apple Watch und CarPlay. Anscheinend machen sich die Verantwortlichen im Hintergrund jedoch jedoch Gedanken dazu, wie man die Funktion weiter ausweiten kann.

Apple Intercom bald mit AirPods möglich?

Die Kollegen von PatentlyApple machen uns auf ein neues Apple Patent aufmerksam, mit dem Apple die Intercom-Funktion zwischen Bluetooth-Kopfhörern beschreibt.

Intercom bietet Apple Nutzern die Möglichkeit, dass diese Sprachdurchsagen an alle verknüpften Geräte und Personen in einem Haushalt schicken können. Ist beispielsweise das Essen fertig, so könnt ihr eine Sprachnachricht in der Küche absetzen und so alle Personen im Haushalt informieren. Hierfür kann ein Sprachbefehl „Hey Siri, Intercom“ oder „Hey Siri, Durchsage an Alle“ bzw. der Intercom-Button in der Home-App genutzt werden.

Das US-Patent- und Markenamt hat eine Patentanmeldung von Apple veröffentlicht, die sich auf ein drahtloses Kommunikationsgerät bezieht, das die Sprachkommunikation zwischen Geräten über eine Punkt-zu-Punkt-Ad-hoc-Netzwerkverbindung ermöglicht.

Während das Patent in einem Teil die Walkie-Talkie-Funktion von Apple abdeckt, bezieht sich eine andere in diesem Bericht hervorgehobene Funktion darauf, dass ein zukünftiger Apple Over-Ear-Kopfhörer in der Lage ist, schnell Sprachkommunikation mit einem anderen Kopfhörerset in der Nähe herzustellen, damit ein Paar z.B. kommunizieren kann, während es gemeinsam eine TV-Serie über zwei getrennte Kopfhörer guckt.

Apple erklärt die Frage, warum man diese Art der Kommunikation nutzen sollte, wenn sich zwei Personen in der Nähe befinden, unter anderem damit, dass die Funktion für Situationen gedacht, ist in denen man sich schlecht verständigen kann. Laute Umgebungen oder räumliche Distanzierung gelten hier als Beispiel.