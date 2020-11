Boys & Girls Clubs of America (BGCA) ist eine nationale Organisation lokaler Ortsverbände, die freiwillige Nachmittagsprogramme für junge Menschen anbietet. Wie Apple bekannt gibt, unterstützt das Unternehmen eine umfangreiche Bildungsinitiative der Organisation, indem 2500 iPads und Macs zur Verfügung gestellt werden.

iPads und Macs für den Nachmittagsunterricht

Apple unterstützt eine Reihe von Technologiezentren, die BGCA im Rahmen seines „21st Century Academic Enrichment Program“ eingerichtet hat. Das Programm richtet sich an Kinder und Jugendliche, die nach dem regulären Schulunterricht mit zusätzlichen Kursen gefördert werden sollen. Mit der Bereitstellung von iPads und Macs sollen neue und verbesserte Kurse umgesetzt werden, damit die Kinder neue Möglichkeiten erhalten.

Die Themengebiete der angebotenen Kurse sind umfangreich. Neben Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen, Kunst und Mathematik sollen auch Design und Apples „Everyone Can Code“, „Everyone Can Create“ und „Develop in Swift“ Kurse zum Einsatz kommen.

Insgesamt spendet Apple 2500 Geräte an Clubstandorte in Alabama, Arizona, Kalifornien, Connecticut, Georgia, Idaho, Illinois, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New York, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Washington, D.C., Wisconsin und den Atlantic City Club in New Jersey, um das Lernen zu unterstützen.