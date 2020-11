Apple hat sich die Rechte an einem kommenden Tetris-Film gesichert, der die komplexe Geschichte hinter dem kultigen Videospiel erkunden wird, so Deadline. Die Dreharbeiten werden voraussichtlich Anfang Dezember in Schottland beginnen.

Tetris auf Apple TV+

Mit Tetris werdet ihr sicherlich in der einen oder anderen Form bereits einmal in Berührung gekommen sein. Die erste spielbare Version wurde im Jahr 1984 fertiggestellt. Über 100 Millionen verkaufte Exemplare und einige Rechtsstreitigkeiten später, will Apple einen Film über das turbulente Videospielleben von Tetris und den beteiligten Personen hervorbringen.

Mit dem britischen Schauspieler Taron Egerton in der Hauptrolle und Jon S. Baird in der Regie werden die Dreharbeiten zu Tetris im nächsten Monat in Schottland beginnen. Egerton ist vor allem für seine Rollen als Elton John in „Rocketman“ und Gary „Eggsy“ Unwin in den „Kingsman“-Filmen bekannt.

Für die Tetris-Geschichte spielt Egerton den niederländischen Videospieldesigner Henk Rogers, der sich als Erster die Rechte für den Vertrieb von Tetris auf Konsolen sicherte, wo es sich großer Beliebtheit erfreute. Er war stark in einen Streit verwickelt, der in den 1980er Jahren über das Urheberrecht des Franchise aufkam. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Noah Pink.

Tetris wird von Matthew Vaughns Marv Films produziert. Ein Erscheinungsdatum steht noch nicht fest. Die Produzenten müssen noch die anderen Rollen des Projekts besetzen. So ist derzeit beispielsweise nicht bekannt, welcher Schauspieler den russischen Software-Ingenieur Alexey Pajitnov, der Tetris ursprünglich entwickelte, spielt.