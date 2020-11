Rund ein jähr ist es mittlerweile her, dass Apple die ersten „Apple Music Awards“ verliehen hat. Am heutigen Tag geht es mit den Apple Music Awards 2020 weiter. Lil Baby erhält die höchste Auszeichnung als weltweiter Artist of The Year; Megan Thee Stallion, Taylor Swift und Roddy Ricch werden ebenfalls geehrt.

Apple hat soeben die Gewinner der zweiten, jährlich stattfindenden Apple Music Awards bekannt gegeben: Mit dem Apple Music Awards werden die besten und wagnisreichsten Musiker des Jahres 2020 und ihr enormer Einfluss auf die globale Kultur gewürdigt werden.

Insgesamt werden die Apple Music Awards in fünf verschiedenen Kategorien vergeben. Der Prozess, mit dem die Gewinner ausgewählt werden, bildet das redaktionelle Konzept von Apple Music ab, kombiniert mit der Musik, die Kunden auf der ganzen Welt am meisten lieben. Die Gewinner für den global Artist of the Year, Songwriter of the Year und Breakthrough Artist of the Year wurden von der weltweiten Redaktion von Apple Music, bestehend aus Experten und Trendsettern, ausgewählt. Die Auszeichnungen für Album of the Year und Song of the Year basieren auf Streaming-Daten und spiegeln wider, was Abonnenten von Apple Music in diesem Jahr gehört haben.

Artist of the Year: Lil Baby

2020 etablierte sich Lil Baby als einer der größten Namen des Hip-Hop, mit Milliarden von globalen Streams und mehreren Titeln aus „My Turn“, die die Apple Music Charts anführten. Mit seiner tief bewegenden und zeitgemäßen Veröffentlichung „The Bigger Picture“ zementierte er seinen Platz als unumstrittene, authentische Stimme der Jugendkultur. Seine Aufführung des Tracks bei der Rap Life Live-Veranstaltung von Apple Music war für sich alleine schon ein herausragender Moment in 2020. Seit seinem Debüt-Mixtape in 2017 fasziniert Lil Baby mit seiner Stimme — und 2020 ist das Jahr, in dem er unstrittig zu einem Weltstar wurde.

Breakthrough Artist of the Year: Megan Thee Stallion

Mit zwei Nr. 1 Liedern und einem mit Spannung erwarteten Debütalbum, kann man mit Sicherheit sagen, dass 2020 das Jahr der Houstoner Rapperin Megan Thee Stallion gewesen ist. Die Songs aus ihrer Zusammenarbeit mit Cardi B bei „WAP“ und mit Beyoncé beim Remix von „Savage“ wurden weltweit mehr als 300 Millionen Mal auf Apple Music angehört. Als ehemalige Apple Music Up Next-Künstlerin erlebt Megan Thee Stallion gerade das Jahr ihres Durchbruchs – und sie hat gerade erst begonnen.

Songwriter of the Year: Taylor Swift

Taylor Swift ist zweifellos einer der herausragendsten und höchst verdienten Songwriter, und „folklore“ macht da keine Ausnahme. In den ersten Monaten der COVID-19-Pandemie in Isolation geschrieben und aufgenommen, führte „folklore“ sofort die Charts der Apple Music Alben an und stellte den Rekord für das am meisten gestreamte Pop-Album am Tag der Veröffentlichung auf. Mit ihren wehmütigen Geschichten in der dritten Person über Dreiecksbeziehungen, Geister und Traumata ist „folklore“ ein lyrisches Meisterwerk.

Top Song of the Year: “The Box” by Roddy Ricch

Roddy Ricchs Durchbruch, „The Box„, war das beliebteste Lied des Jahres, dessen Zahl an Apple Music Streams bis heute weltweit auf mehr als 460 Millionen Mal gestiegen ist, unzählige Memes hervorgerufen hat und die Charts mehr Wochen anführte als jeder andere Song in 2020.

Album of the Year: “Please Excuse Me for Being Antisocial” by Roddy Ricch

Nach dem Erfolg von „The Box“, dem Debütalbum des Rappers aus Compton, hat „Please Excuse Me for Being Antisocial“ seit seiner Veröffentlichung weltweit mehr als 1,5 Milliarden Apple Music Streams erzielt.