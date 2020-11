Die ein oder andere Kinderserie bietet Apple mittlerweile auf Apple TV+ an. Seit Ende letzter Woche gehört auch „Doug Unplugs“ dazu. Um ein wenig die Werbetrommel für die Kinderserie zur rühren, schicken die Verantwortlichen drei kurze knackige Videos auf YouTube ins Rennen.

Apple veröffentlicht drei Video zu Doug Unplugs

In „Doug Unplugs“ geht es um einen Roboter, der spürt, dass es im Leben mehr gibt als nur die Fakten. Während andere Roboter sich für ihren täglichen Download einstöpseln, zieht der neugierige Doug los und reist in die menschliche Welt. Mit seiner besten Freundin Emma erlebt er dann die Wunder der Welt aus nächster Nähe. „Doug Unplugs“ basiert auf der gleichnamigen Buchreihe von Dan Yaccarino.

Seit dem 13. November läuft „Doug Unplugs“ auf Apple TV+. Mit den Clips „Doug Explores the Beach“, „Doug Explores the Woods“ und „Doug Explores the Grocery Store“ erforscht der kleine Roboter den Strand und den Wald. Auch Sogar ein Lebensmittelgeschäft kann voller Spaß und Spiel sein.

