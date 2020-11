iOS 14.2.1 steht ab sofort als Download auf den Apple Servern bereit und kann von allen Nutzern auf einem iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max installiert werden.

iOS 14.2.1

Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 14.2.1 für die iPhone 12 (Pro) Familie veröffentlicht. Die Tatsache, dass es sich um ein x.x.1 Update handelt, deutet bereits an, dass es sich um ein Bugfix-Update handelt. Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten.

In den Release-Notes heißt es

iOS 14.2.1 behebt folgende Probleme für dein iPhone:

Manche MMS-Nachrichten konnten nicht empfangen werden

Bei Hörgeräten mit dem Logo „Made for iPhone“ konnten beim Hören von Audio über das iPhone Probleme mit der Audioqualität auftreten

Der Sperrbildschirm reagierte unter Umständen nicht mehr auf dem iPhone 12 mini

In den letzten Tagen tauchten verschiedene Bugs auf, die sich ins System eingeschlichen hatten. Unter anderem wurde darüber berichtet, dass der Sperrbildschirm beim iPhone 12 mini in seltenen Fällen nicht mehr reagiert. Zudem gab es Verbindungsprobleme mit Hörgeräten in Kombination mit den neuen iPhone 12 (Pro) Modellen. Genau diesen beiden Problemen hat sich Apple mit dem Update auf iOS 14.2.1 gewidmet. Für andere iPhone-Modelle liegt das Update nicht vor.

Das Update lässt sich am einfachsten „over-the-air“ (OTA) direkt am iPhone installieren (Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate).

Parallel dazu arbeitet Apple bereits an iOS 14.3. Erst kürzlich wurde die Beta 2 veröffentlicht. Mit der finalen Freigabe wird noch dieses Jahr gerechnet. Neben Apple Fitness+ werden noch weitere Verbesserungen an Board sein.