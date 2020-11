In der Nacht zu heute hat Apple eine aktualisierte Version von iOS 14.2 für iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max veröffentlicht. Solltet ihr das Update von iOS 14.1 auf iOS 14.2 noch nicht durchgeführt haben, so wird euch ab sofort die neue Build angeboten.

Apple veröffentlicht neue iOS 14.2 Version für iPhone 12 (Pro)

Apple hat sich dazu entschlossen eine neue, leicht überarbeitete Version von iOS 14.2 für die iPhone 12 (Pro) Familie zum Download bereit zu stellen. Während die „Original-Version“ von iOS 14.2 die Build 18B92 trug, liefert Apple ab sofort die Build 18B111 aus.

Apple informiert nicht darüber, welche Änderungen die neue Build mit sich bringt. iOS 4.2 Build 18B92 wurde schlicht und einfach durch Build 18B111 ersetzt. Denkbar ist, dass es vereinzelte Probleme beim Installationsprozess gab und Apple diese ausgemerzt hat.

Solltet ihr mit eurem iPhone 12 (Pro) noch mit iOS 14.1 unterwegs sein, so wurde wird euch bei der Installation von IOS 14.2 nun die aktualisierte Build angezeigt. Alles in allem bietet iOS 14.2 verschiede Neuerungen. Dabei denken wir nicht nur an die zahlreichen neuen Emojis und Intercom, sondern an die vielen weiteren Verbesserungen.