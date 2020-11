Apple hat bekannt gegeben, dass das „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“ ab 4. Dezember 2020 exklusiv auf Apple TV+ laufen wird. Der begleitende Soundtrack wird zeitgleich exklusiv auf Apple Music veröffentlicht.

Ab 04. Dezember auf Apple TV+: „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“

Im Sommer dieses Jahres angekündigt, nähern wir uns langsam aber sicher dem „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“- Apple TV+ und Mariah Carey haben offiziell bestätigt, dass die Feiertage offiziell mit de“m „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“ beginnen werden. Das Weihnachts-Special debütiert am Freitag, dem 4. Dezember, weltweit auf Apple TV+.

Carey hat eine Vielzahl an Superstars zu ihrer Show eingeladen, darunter Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland und Mykal-Michelle Harris. Besondere Auftritte haben auch Careys Zwillinge Moroccan und Monroe.

Es heißt

Der Nordpol weiß, dass es nur eine Person gibt, die den Tag retten kann: Mariah Carey, die großartige Freundin des Weihnachtsmanns. Die unbestrittene Königin von Weihnachten kombiniert musikalische Darbietungen, dynamisches Tanzen und bahnbrechende Animationen und schafft ein Weihnachts-Spektakel, das die ganze Welt fröhlich macht.

Wie eingangs erwähnt, wir das „Mariah Carey’s Magical Christmas Special“ auf Apple TV+ von einem Soundtrack auf Apple Music begleitet. Die Soundtrack-Single und das neue Musikvideo zu „Oh Santa!“, das von Carey gemeinsam mit Ariana Grande und Jennifer Hudson geschrieben wurde, werden von Sony Music vertrieben und am 4. Dezember auf Apple Music und anderen Streaming-Plattformen veröffentlicht Der begleitende Soundtrack zum Special ist voll von brandneuen Interpretationen und wird neben einer neuen Version von „Sleigh Ride“ auch Snoop Dogg und Jermaine Dupri als zusätzliche musikalische Gäste enthalten. Der Soundtrack wird exklusiv auf Apple Music am 4. Dezember und auf allen anderen Plattformen am 11. Dezember verfügbar sein.