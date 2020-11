Bevor wir euch in den heutigen Freitag Abend entlassen, haben wir noch einen kurzen Hinweis zu Apple Arcade für euch. What the Golf? hat ein Winter-Update erhalten und zudem hat Apple die Spielesammlung „Apple Arcade-Spiele zum Lachen“ zusammengestellt.

„What the Golf?“ – das Spiel für alle, die Golf hassen – zaubert jedem Spieler ein Lächeln auf’s Gesicht. In dieser verrückten, physikbasierten Golfparodie, verbirgt sich hinter jedem Platz eine brillante und ungewöhnliche Variation des Golfsports.Nun hat der dänische Entwickler Triband ApS dem beliebten Spiel nun ein neues Winter-Update mit 30 neuen Leveln spendiert, die auch das kälteste Herz zum Schmelzen bringen.

Horses are golf. Couches are golf. Even @SamRichardson and @DarcyCarden are golf!

Everything is golf when you play WHAT THE GOLF?: https://t.co/f2MsPbU360 pic.twitter.com/u02vOH8X9e

— Apple Arcade (@AppleArcade) November 20, 2020