Ein paar Monate ist es mittlerweile her, dass Apple den Psychothriller „Losing Alice“ angekündigt hat. Nun machen die Verantwortlichen Nägel mit Köpfen und geben den Starttermin bekannt. Auch zu „For All Mankind – 2. Staffel“ gibt es Neuigkeiten.

„Losing Alice“ startet am 22. Januar

Im Sommer gab Apple bekannt, dass das Untenrehmen den Neo-Noir-Psychothriller „Losing Alice“ von dem Schöpfer, Autor und Regisseur Sigal Avin co-produzieren wird.

Nun hat Apple bestätigt, dass wir uns noch rund zwei Monate gedulden müssen, bis die Serie exklusiv auf Apple TV+ anlaufen wird. Am 22. Januar 2021 ist es soweit. Zum Start stehen drei Episoden bereit. Weitere Episoden folgen immer freitags. Insgesamt besteht die Serie aus acht Folgen.

Die Serie folgt Alice, einer 48-jährigen Filmregisseurin, die sich seit der Erziehung ihrer Familie irrelevant fühlt. Nach einer kurzen Begegnung im Zug ist sie besessen von der 24-jährigen Drehbuchautorin Femme Fatale Sophie (gespielt von Lihi Kornowski) und gibt schließlich ihre moralische Integrität auf, um Macht, Relevanz und Erfolg zu erreichen.

„For All Mankind – 2. Staffel“ startet am 19. Februar

„For All Mankind“ gehörte zu den ersten Serien, die auf Apple TV+ liefen. Dies ist mittlerweile rund ein Jahr her. So langsam aber sicher schickt Apple verschiedene Serien in die zweite Staffel. Nachdem bereits die Fortsetzung zu See und Dickinson sowie weiteren Serien angekündigt werden, steht nun auch der Starttermin für „For All Mankind – 2. Staffel“ fest. Los geht es am 19. Februar.

For All Mankind erzählt über das Leben von NASA-Astronauten, Ingenieuren und deren Familien, und zeigt eine aufstrebende Welt, in der die NASA und das Weltraumprogramm von großer Bedeutung und Mittelpunkt unserer Hoffnungen und Träume war.

Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer eingebunden.