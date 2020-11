Seit gestern läuft die Amazon Black Friday Woche. Jeden Tag gibt es zahlreiche Angebote zu entdecken. Dabei stehen heute unter anderem die HomeKit Indoor– und Outdoor-Steckdosen von Meross im Fokus.

HomeKit Indoor-Steckdose im 4er Pack nur je 13,12 Euro

Der Zubehörhersteller Meross hat in den letzten Wochen und Monaten allerhand HomeKit-Produkte auf den markt gebracht. Besonders beliebt sind die HomeKit Indoor-Steckdosen. Genau diese stehen am heutigen Tag bei Amazon im Fokus.

Ihr erhaltet die HomeKit Indoor-Steckdose von Meross im 4er Pack für nur je 13,12 Euro. Die Steckdose könnt ihr in gewohnter Manier über die Apple Home-App, per Siri oder über eine andere HomeKit-fähige App steuern. Aber auch Automationen, Regeln, Szenen etc. sind natürlich möglich.

Nur am heutigen Tag erhaltet ihr das 4er Pack für nur 52,49 Euro. Dies entspricht einem Einzelpreis von nur 13,12 Euro.

Angebot Smart Steckdose funktioniert mit Apple HomeKit, meross WLAN Plug, Inteilligent Stecker, kompatibel... Siri & HomeKit:Sie können Ihre WiFi Steckdose über Siri oder ein anderes Apple HomeKit (iOS 13...

Fernbedienung: Schalten Sie WLAN Steckdose über die Meross-App von überall mit dem Internet ein /...

HomeKit Outdoor-Steckdose nur 22,99 Euro

Begleitend zur Indoor-Steckdose steht heute auch die HomeKit Outdoor-Steckdose von Meross im Mittelpunkt. Für diese zahlt ihr nur heute 22,99 Euro anstatt 44,99 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von 22 Euro bzw. 49 Prozent. Genau wie die Indoor-Steckdose könnt ihr auch die Outdoor-Steckdose gleichermaßen nutzen.