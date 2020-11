Saturn und Media Markt haben den Start der sogenannten Black Friday Week angekündigt. Lost geht es um morgigen Abend. Saturn Card Kunden und Media Markt Club Mitglieder können bereits drei Stunden vor allen anderen Kunden von den Rabatten profitieren. Die Anmeldung zum Media Markt Club sowie zur Saturn Card ist kostenlos. Am Besten ihr meldet euch vorab an und könnt morgen direkt durchstarten.

Saturn und Media Markt kündigen Black Friday Week an

Am morgigen Sonntag startet die Black Week bei Saturn und Media Markt. Online startet die Aktion bereits um 18 Uhr für Club-Mitglieder (ab 21 Uhr für alle Kunden) und endet am Sonntag, den 29.11. um 18 Uhr. Ihr müsst somit nicht bis zum tatsächlichen Black Friday am 27. November warten, sondern könnt eine ganze Woche lang von top Angeboten profitieren.

Sowohl Media Markt als auch Saturn reduzieren Produkte aus nahezu allen Produktkategorien, auch mehrere Apple Aktionen nehmen an der Aktion teil. Neben der eigentlichen Rabatt-Aktion könnt ihr auch von der 0 Prozent Finanzierung bei beiden Anbietern profitieren. Zudem bieten Media Markt und Saturn ein freiwilliges verlängertes Widerrufs- bzw. Umtauschrecht an. Voraussetzung des verlängerten, freiwilligen Widerrufs- bzw. Umtauschrechts ist, dass die Ware vollständig und ohne durch den Kunden verursachte Beschädigung in der Originalverkaufsverpackung bis zum 31.12.2020 zurückgeschickt (rechtzeitige Absendung genügt) oder zurückgegeben wird.