BeatsX im Rahmen der Amazon Black Friday Woche für nur 39,99 Euro. Als die BeatsX im Jahr 2017 auf den Markt kamen wurden den drahtlosen Kopfhörer ein Preisschild von 149,95 Euro angeheftet. Seitdem haben wir zahlreiche Rabattaktionen rund um die BeatsX erlebt. Dies erreicht nun einen neuen Höhepunkt bzw. Tiefpunkt. Die BeatsX sind zum Knallerpreis von nur 39,99 Euro erhältlich.

BeatsX vorübergehend nur 39,99 Euro

Die BeatsX sind mehr als solide Kopfhörer (Hier unser BeatsX Test). Auch wenn es mit den Beats Flex mittlerweile einen Nachfolger gibt, kann man mit den BeatsX zum Preis von nur 39,99 Euro nicht wirklich etwas falsch machen.

Falls ihr noch nach neuen Kopfhörern für euch selbst oder als Geschenk für jemand anderen nachdenkt, so zieht die BeatsX näher in Betracht. Die BeatsX bieten bis zu 8 Stunden Akkulaufzeit. Wenn es mal schnell gehen muss, dann sorgen 5 Minuten Ladezeit für 2 Stunden Akkulaufzeit. Im Kabel befindet sich die Fernbedienung, so dass ihr komfortable auf Play/Pause, Lautstärke etc. zugreifen könnt. Neben den BeatsX befinden sich Ohreinsätze in vier verschiedenen Größen sowie ein Lightning auf USB-A Ladekabel im Lieferumfang.