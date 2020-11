Glaubt man einem aktuellen Gerücht, so wird Apple mit dem kommenden Update auf iOS 15 das iPhone 6S, iPhone 6S Plus sowie das Original iPhone SE nicht mehr unterstützen.

iOS 15: angeblich kein Support mehr für iPhone 6S (Plus) und Original iPhone SE

Auch wenn iOS 14 gerade einmal zwei Monate alt ist, laufen hinter den Kulissen längst die Arbeiten an iOS 15. Apple wird wahrscheinlich bereits festgelegt haben, welche Geräte mit iOS 15 unterstützt werden. Glaubt man den Informationen von The Verifier, so werden iPhone 6S, iPhone 6S Plus und das Original iPhone SE nicht mehr unterstützt.

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, so würde sich auf folgenden Geräten iOS 15 installieren lassen:

iPhone 12 Pro Max

‌iPhone 12 Pro‌

iPhone 12 mini

‌iPhone 12‌

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone 11‌ Pro

iPhone 11

‌iPhone XS‌ Max

iPhone XS

iPhone XR

‌iPhone‌ X

‌iPhone‌ 8 Plus

‌iPhone‌ 8

‌iPhone‌ 7 Plus

‌iPhone‌ 7

‌iPhone SE‌ (2020)

iPod touch (7th generation)

Darüberhinaus sind natürlich auch die 2021er Geräte kompatibel.

Im Vorfeld der Freigabe zu iOS 14 berichteten die Kollegen, dass die selben Geräte iOS 14 unterstützten, auf denen auch iOS 13 läuft. Schlussendlich kam es genau so. iPhone 6S und iPhone 6S Plus erschienen im Jahr 2015, das Original iPhone SE folgte im März 2016.