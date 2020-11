Media Markt ist vor wenigen Augenblicken in die Black Friday Week gestartet. Genau genommen, ist die Aktion soeben für Media Markt Club-Mitglieder gestartet (die Anmeldung ist komplett kostenlos). Ab 21 Uhr können auch alle anderen Anwender von der Media Markt Black Friday Week profitieren. Zudem habt ihr die Möglichkeit, die 0 Prozent Finanzierung bei Media Markt in Anspruch zu nehmen und so die Kosten auf mehrere Monate zu verteilen.

Media Markt Black Friday Week ist gestartet

Die Media Markt Black Friday Week ist gestartet. Vor wenigen Augenblicken hat der Elektrohändler den Schalter umgelegt und sein groß angelegtes Shopping-Event gestartet. Wer von Schnäppchen nicht genug bekommen kann oder vielleicht die bisherigen MediaMarkt Angebote in diesem Monat verpasst hat, kann sich freuen: Ab sofort leitet der Elektronikhändler das große Finale seines Aktionsmonats „Black November“ ein. Die Aktion läuft bis zum 29.11. um 18 Uhr.

Wie eingangs erwähnt, profitieren ab sofort Media Markt Club Mitglieder. Die Anmeldung zum Media Markt Club Mitglieder ist komplett kostenlos. Ihr könnt euch somit unkompliziert anmelden und direkt profitieren. Aller anderen Kunden können ab 21 Uhr auf die Deals zugreifen.

Highlights

Dies stellt natürlich nur eine kleine Auswahl der Media Markt Black Friday Deals dar. Hier geht es zur Übersicht.

Verlängertes Widerrufs- bzw. Umtauschrecht

MediaMarkt gewährt zudem für Ware, die zwischen dem 3.11. und dem 16.12.2020 gekauft wurde, ein freiwilliges verlängertes Widerrufs- bzw. Umtauschrecht. Voraussetzung des verlängerten, freiwilligen Widerrufs- bzw. Umtauschrechts ist, dass die Ware vollständig und ohne durch den Kunden verursachte Beschädigung in der Originalverkaufsverpackung bis zum 31.12.2020 zurückgeschickt (rechtzeitige Absendung genügt) oder zurückgegeben wird.

0 Prozent Finanzierung bei Media Markt

Neben dem Rabatt könnt ihr von der 0 Prozent Finanzierung bei Media Markt profitieren. Ab einer Finanzierungssumme von 100 Euro erhaltet ihr den 0% effektiven Jahreszins. Die monatliche Mindestrate beträgt 10 Euro, die Laufzeit liegt zwischen 6 bis 12 Monate.