Apple hat vor wenigen Augenblicken ein viertägiges Shopping-Event rund um den Black Friday bzw. das Black Friday Wochenende angekündigt. Das Shopping Event startet am 27. November und endet am 30. November. Es findet im Apple Online Store und in den Stores vor Ort statt. Je nach gekauftem Produkt erhaltet ihr bis zu 150 Euro iTunes & App Store Guthaben geschenkt.

Apple kündigt Black Friday Shopping-Event an

Auch in diesem Jahr veranstaltet Apple ein Shopping-Event rund um den Black Friday. Der Black Friday stellt in den USA traditionell den Start in die Weihnachtseinkaufsaison dar. Begleitet wird dies mit großen Rabatt-Aktionen von Herstellern und Händlern. Der Black Friday ist längst auch in Deutschland angekommen, so dass sich dieser Tage bares Geld sparen lässt.

Apple schreibt

„Unser viertägiges Shopping Event startet am 27.11. Kauf ein qualifiziertes Orudkt vom 27. bis zum 30. November und erhalte eine App Store & iTunes Geschenkkarte von bis zu 150 Euro.“

Mit von der Partie sind verschiedene iPhone, Apple Watch, Mac und iPad Modelle. Ihr solltet allerdings wissen, dass bei Apple oftmals die aktuellen Geräte-Generationen nicht vom dem Shopping-Event umklammert sind. So nehmen beispielsweise die neuen iPhone 12 (Pro) Modelle nicht teil. Dafür könnt ihr euch im Rahmen des Black Friday Events bei Apple neben den o.g. Produkten auch für die AirPods Pro, AirPods, AppleTV, HomePod und Beats-Kopfhörer entschieden.

Grundsätzlich lässt sich folgendes festhalten: Je höher der Anschaffungspreis, desto höher das App Store & iTunes Guthaben. Kauft ihr euch beispielsweise ein 16 Zoll MacBook Pro, so erhaltet ihr 150 Euro Guthaben, bei den AirPods sind es „nur“ 25 Euro Guthaben.