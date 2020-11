Der HomeKit-Zubehörhersteller Meross informiert darüber, dass ab sofort die neue HomeKit-Mehrfachsteckdose mit 4 AC-Ausgängen und 4 USB-Anschlüssen verfügbar ist. Zum Statt gibt es direkt 15 Prozent Einführungsrabatt.

Neue HomeKit-Mehrfachsteckdose mit 4 AC-Anschlüssen ab sofort verfügbar

Ab sofort ist die neuen HomeKit-kompatible smarte Steckdosenleiste von Meross erhältlich. Die vier Wechselstromsteckdosen können nicht mir mit Apple HomeKit (Siri), sondern auch mit Google Assistent und Amazon Alexa gesteuert werden. Ihr könnt alle vier Ausgänge einzeln oder zusammen über Apple Home aktivieren oder deaktivieren sowie alle vier USB-Anschlüsse zusammen aktivieren oder deaktivieren.

Sagen einfach: „“Hey Siri, mach die Lampe aus“. Ihr könnt die Steckdose nicht nur per Sprachbefehl, sondern auch über die Home-App oder eine anderen HomeKit-kompatible App steuern. Natürlich könnt ihr diese auch in Automationen, Regeln, Szenen etc. einbinden.

Die neue HomeKit-Mehrfachsteckdose kostete normalerweise 44,99 Euro. Auf der Amazon Produktseite könnte ihr jedoch einen Rabatt-Gutschein über 15 Prozent aktivieren, so dass ihr nur 38,24 Euro bezahlen braucht. Solltet ihr der Meinung sein, dass euch drei Steckdosen reichen, so greift zur HomeKit-Steckdosenleiste mit 3 AC-Ausgängen von Meross. Diese kostet aktuell 31,99 Euro.

