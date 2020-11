Nachdem wir zuletzt festgestellt hatten, dass Apples Safari-Übersetzungsfunktion mittlerweile für einige Nutzer auch in Deutschland verfügbar ist, weitet Apple das iOS-Feature weiter aus. So melden laut MacRumors mehrere Anwender, dass Safari nun die Option zur Übersetzung einer Webseite auch in Frankreich und Schweden anbietet.

Beta-Test wird ausgeweitet

Seit iOS 12 ist Siri in der Lage Spracheingaben zu übersetzen. Mit iOS 14 wurde das Sprachverständnis ausgebaut. Unter anderem ist es nun auch möglich, fremdsprachige Webseiten in Safari zu übersetzen. Das Feature war bis vor kurzem nur in englischsprachigen Ländern verfügbar. Nachdem unter anderem Deutschland im Zuge einer Beta die Funktion erhalten hatte, folgen nun weitere Länder, darunter Frankreich und Schweden.

Zudem wurde der Nutzerkreis für bereits teilnehmende Länder erweitert. Sollte bei euch die Option zuvor nicht freigeschaltet gewesen sein, stehen die Chancen gut, dass es jetzt funktioniert. Die als Beta gekennzeichnete Funktion findet ihr im Safari-Browser auf dem iPhone bzw. iPad beim Aufrufen einer fremdsprachigen Webseite. Ihr könnt die Funktion über das Webseitenmenü („Aa“) auswählen und erhaltet mit dem Punkt „Übersetzen auf Deutsch“ die Übersetzung.

Da sich die Funktion noch im Beta-Status befindet, solltet ihr euch in Bezug auf einzelne Formulierungen nicht allzu sehr auf die Safari-Übersetzung verlassen, doch das gelingt selbst Google nicht immer. Noch gibt es hier Verbesserungspotential. Dank dem maschinellen Lernen entwickeln die Unternehmen ihre Funktionen jedoch stetig weiter und so wird sich auch bei Apple die Übersetzungsqualität im Laufe der Zeit verbessern. Schon jetzt erhalten Anwender eine durchaus brauchbare Übersetzung, so dass der Sinn eines englischen Textes vermittelt wird.