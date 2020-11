Auf den bevorstehenden Start des viertägigen Apple Shopping-Events zum Black Friday haben wir euch bereits aufmerksam gemacht. Je nach Produkte erhaltet ihr bis zu 150 Euro App Store & iTunes Store Guthaben geschenkt. Doch wie hoch fällt das Guthaben im Detail aus?

So viel App Store Guthaben gibt es für die einzelnen Produkte

Wir haben uns die Angebotsdetails zum bevorstehenden Apple Shopping Event (27. bis 30. November 2020) näher angeguckt und euch die Höhe der Geschenkkarte für die einzelnen Aktionsprodukte zusammengefasst

iPhone SE: 50 € Geschenkkarte

iPhone XR: 50 € Geschenkkarte

iPhone 11: 50 € Geschenkkarte

iPad mini: 50 € Geschenkkarte

11″ iPad Pro: 100 € Geschenkkarte

12,9″ iPad Pro: 100 € Geschenkkarte

16″ MacBook Pro: 150 € Geschenkkarte

21,5″ iMac, Display mit LED Hintergrund-Beleuchtung: 150 € Geschenkkarte

MacBook Air (Retina, 13″, 2020): 50 € Geschenkkarte (nur in Apple Stores, entsprechend Verfügbarkeit)

MacBook Pro (13″, 2020, zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse): 50 € Geschenkkarte (nur in Apple Stores, entsprechend Verfügbarkeit)

Apple Watch Series 3: 25 € Geschenkkarte

AirPods mit Ladecase: 25 € Geschenkkarte

AirPods mit kabellosem Ladecase: 25 € Geschenkkarte

AirPods Pro: 25 € Geschenkkarte

HomePod: 100 € Geschenkkarte

Apple TV HD: 50 € Geschenkkarte

Apple TV 4K: 50 € Geschenkkarte

Beats*: 50 € Geschenkkarte

(*Powerbeats in Schwarz, Weiß, Rot; Solo3 in Schwarz, Roségold, Orangerot; Powerbeats Pro in Schwarz, Elfenbeinweiß, Marineblau, Lavarot, Cloud Pink, Eisblau, Sonnengelb; Studio3 in Mattschwarz, Nachtschwarz, Asphaltgrau, Weiß, Blau, Rot, Klassisch Rot-Schwarz, Solo Pro in Schwarz, Elfenbeinweiß, Grau)

Was fällt auf? Erwartungsgemäß sind aktuelle Produktkategorien nicht vertreten. Zudem empfinden wir das App Store & iTunes Guthaben für den HomePod im Quervergleich als verhältnismäßig hoch an.