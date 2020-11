Bei diesem Angebot kann man in unseren Augen nicht wirklich viel falsch machen. Ihr entscheidet euch für den Echo Dot (3. Generation) inkl. 6 Monate Amazon Music Unlimited und zahlt insgesamt nur 19,49 Euro. Soll es der Echo Dot (4. Generation) mit den kostenlosen 6 Monaten Amazon Music Unlimited sein, dann werden gerade einmal 29,24 Euro fällig.

Echo Dot + 6 Monate Amazon Music Unlimited nur 19 Euro

Amazon nutzt die Black Friday Woche, um ein paar verdammt heiße Angebote und Deals abzulegen. Ein ganz besonderer Leckerbissen ist die Kombination aus Echo Dot und 6 Monaten Amazon Music Unlimited. Ihr entscheidet euch für ein Echo Dot Modell (3. Generation oder 4. Generation) und erhaltet gleichzeitig Amazon Music Unlimited für sechs Monate kostenlos hinzubekommt. Das Ganze läuft natürlich nur solange der Vorrat reicht. Bei dem Deal-Preis können wir uns gut vorstellen, dass das Angebot schnell angelaufen sein wird oder die Lieferzeiten in die Höhe schnellen.

Für Echo Dot (4. Generation) + 6 Monate Amazon Music Unlimited zahlt ihr aktuell nur 29,24 Euro anstatt 106,42 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von 77,18 Euro bzw. 73 Prozent.

Für Echo Dot (3. Generation) + 6 Monate Amazon Music Unlimited zahlt ihr aktuell nur 19,49 Euro anstatt 96,66 Euro. Dies entspricht einem Rabatt von 77,17 Euro bzw. 80 Prozent.

Beachtet in jedem Fall die Angebotsbestimmungen. Sollte euch Amazon Music Unlimited nicht zusagen, so kündigt ihr nach Ablauf der 6 Monate, so dass euch keine weiteren Kosten entstehen.